رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بالتعاون في تحقيقات حادث مليلية

وعد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني بتعاون كامل في التحقيق بحوادث مليلية، بحسب نبأ عاجل، نقله موقع «العربية» منذ قليل.

مقتل 18 مهاجرًا أفريقيًا

وقال رئيس الوزراء الإسباني إنَّه يعد بتعاون كامل من جانب حكومته في التحقيقات حول مقتل 18 مهاجراً إفريقياً، كانوا يحاولون الدخول إلى مدينة مليلية الإسباني قادمين إلى الأراضي المغربية.

وأعلنت السلطات المغربية في بيان لها، عن محاولات اقتحام مجموعة من الأفارقة، السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني.

2000 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب

وذكرت السلطات المغربية أنَّ هناك نحو 2000 مهاجر حاولوا صباح الجمعة الماضية دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، ونجح 130 منهم في العبور، فيما سقط نحو 18 قتيلاً وإصابة نحو 76 آخرين.