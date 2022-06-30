في عيد ميلاده الـ75.. محطات فنية بارزة في مسيرة المخرج خيري بشارة

يحتفل اليوم المخرج الكبير خيري بشارة، بعيد ميلاده الـ75، إذ أنه ولد في 30 يونيو عام 1947، وعاش في مدينة طنطا إلى ان أصبح عمره 5 سنوات ثم انتقل مع أسرته لشبرا، وكان عاشقا للسينما منذ صغره لذا التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1967.

عقب ذلك، عمل كمساعد للمخرج وفي عام 1968 توجه الى بولندا للالتحاق بالزمالة لمدة سنة واحدة وهناك التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969، ولديه ابنه خي ميراندا متزوجة وتعيش مع زوجها في أمريكا، وأيضا نجله روبرت.

خلال الفترة من 1974 الي 1986، قدم خيري بشارة أكثر 12 عملا بين الأفلام الوثائقية والقصيرة بمجموعة متنوعة من الرسائل والأهداف، وأخرج أكثر من 11 فيلما ينتمي للدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الأفراد، إذ حاز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومؤخرا يتولى مهمة التدريس لطلبة المعهد العالي للسينما.

المخرج خيري بشارة والإمبراطور أحمد زكي

تعاون خيري بشارة مع الكثير من النجوم والفنانين البارزين، من بينهم أحمد زكي، إّ إخراج له فيلمين، أحدهما كان فيلم الجريمة والغموض «العوامة رقم 70» بطولة أحمد زكي، تيسير فهمي، كمال الشناوي، ماجدة الخطيب، أحمد بدير، تأليف وإخراج خيري بشارة، صدر الفيلم عام 1982.

وثاني أعمالهما سويا كان فيلم «كابوريا» بطولة أحمد زكي، رغدة، حسين الأمام، سحر رامي، يوسف داوود، شفيق جلال، تأليف عصام الشماع، إخراج خيري بشارة، صدر الفيلم عام 1990، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة في صالات السينما.

أعماله المميزة

يمتلك المخرج المعروف تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية المميزة، إذ أنه تولى إخراج فيلم «أيس كريم في جليم» بطولة الفنان الكبير عمرو دياب، و«رغبة متوحشة» بطولة نادية الجندي.

وفي الدراما التليفزيونية أخرج مسلسل «ذات» لنيللي كريم، ومسلسل «الطوفان» لوفاء عامر، روجينا، أحمد زاهر، ماجد المصري، أيتن عامر.