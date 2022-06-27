«اللوك الجديد».. مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في صيف 2022

علمت «الوطن» أن الفنان عمرو دياب، يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام الـ 4 المقبلة بعنوان «اللوك الجديد»، والتي ستكون مفاجأة الهضبة لجمهوره، خلال صيف العام الجاري.

وستكون الأغنية الجديدة بعنوان «اللوك الجديد»، ويظهر فيها عمرو دياب، بشكل ولوك مختلف تماما عن ما ظهر به من قبل، وستكون عمل جديد يجمعه مع منصة أنغامي.

عمرو دياب يعود بـ «اللوك الجديد»

وكشف مصدر لـ «الوطن»، أن الأغنية ستكون دعائية لمشاريعه الجديدة مع أحد رجال الأعمال، حيث قام بتصوير مقاطع الأغنية في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية لتكون مفاجأة لجمهوره.

وأغنية «اللوك الجديد» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، أما التوزيع لـ محمد حمدي وأمير محروس.

عمرو دياب يتعاون مع عادل حقي

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب الغنائية كانت أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» والتي أطلقها منذ ما يقرب من شهر، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا مع طرحها عبر المنصات السمعية.

وكان «دياب» قد طرح أغنية «هتدلع» عقب شهر رمضان الماضي، من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى ووزعها أحمد إبراهيم، كما طرح أغنيتين وهما «السر واللي بينا حياة»، ضمن حملات دعائية ترويجية لشركات خاصة.

يذكر أن عمرو دياب كان تعاقد مع أحد رجال الأعمال، على مشاريع جديدة.