حضور مصري ومشاركة عربية في ملتقى عمان الأول للكاريكاتير «صور»

يختتم ملتقى عمان الأول للكاريكاتير الذي تنظمه رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين، فعالياته، الخميس 30 يونيو، بعد 4 أيام حافلة بالعروض والأنشطة الثقافية والفنية، وبحضور ومشاركة مصرية مميزة، فضلا عن مشاركة عربية واسعة.

وكانت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، افتتحت أعمال ملتقى عمان الأول للكاريكاتير في 27 يونيو واستمر حتى 30 يونيو في قاعة جاليري عمان.

حضور مصري ومشاركة عربية

ويعد ملتقى عمان الأول للكاريكاتير هو الأول من نوعه في الأردن، وحظى بمشاركة عربية واسعة من فناني كاريكاتير عرب يمثلون 12 دولة عربية، وتشارك به جمعية الكاريكاتير المصرية وجمعية الكاريكاتير الكويتية وجمعية الكاريكاتير المغربية.

وشارك في الملتقى الفنان سمير عبد الغني من مصر، أيمن الغامدي من السعودية، منى التميمي ومحمد القحطاني من الكويت.

وتميز الملتقى بعرض الملتقى كذلك، لوحات كاريكاتير تعرض للمرة الأولى في الأردن لجيل الرواد في الوطن العربي يعود تاريخ رسم بعضها إلى ما قبل منتصف القرن الماضي، منها لوحات للفنانين الراحلين جلال الرفاعي ورباح الصغير من الأردن.

تكريم الفنان الكبير محمد حاكم

وكرم ملتقى عمان الأول للكاريكاتير بالأردن الفنان المصري الكبير محمد حاكم، وتم عرض مجموعة من أهم أصول رسومه فى مجلة روزاليوسف وصباح الخير بالمعرض الفني لملتقى الكاريكاتير بالأردن.

وتسلم الفنان سمير عبد الغني درع تكريم عن مشاركته في ملتقى عمان الأول للكاريكاتير، كما تسلم دروع تكريم نيابة عن الفنانين المصريين المشاركين في المعرض الفني للملتقى.

وأعرب الفنان سمير عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادته بحضور ملتقى عمان الأول للكاريكاتير، وأكد أنه ملتقى واعد ومرشح ليكون أحد أهم الملتقيات الفنية في الوطن العربي خلال مدة قليلة.

وأضاف «عبد الغني» أن الحضور المصري أثرى أعمال الملتقى ومنحها روحا مصرية، من خلال عرض أعمال أساتذة كبار في فن الكاريكاتير، منها أعمال الفنان جلال جمعة للتشكيل بالسلك، ولوحات الفنانين طوغان، جورج بهجوري، احمد حجازي ومصطفى حسين، عفت ومحمد حاكم من مصر.

وحيا الفنان المصري رعاية وزيرة الثقافة بالاردن هيفاء النجار لأعمال الملتقى ودعمه، والقائمين على تنظيم الملتقى، وفي مقدمتهم الفنان ناصر الجعفرى رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين.

رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين

يذكر أن رابطة رسامي الكاريكاتير، هي جمعية ثقافية تم إنشاؤها عام 2007 بموجب قوانين وزارة الثقافة الأردنية، أقامت عدة معارض جماعية في مدن أردنية، وفي العاصمة ضمن نشاطات مدن الثقافة الأردنية، ومهرجان الأردن.

وأقامت الرابطة في عام 2020 مهرجان الكاريكاتير الأردني في المركز الثقافي الملكي الذي حظي بمشاركة واسعة والذي اشتمل على ندوة احتفالية لتكريم رائدي الكاريكاتير الاردني الفنانين الراحلين: رباح الصغير، وجلال الرفاعي.

وتقوم الرابطة حالياً ببناء برنامج متكامل وخطة عمل للعام المقبل للقيام بدورها في المجتمع والمساهمة في بناء الرأي العام، إضافة إلى وضع عدة معارض على أجندة الرابطة لتنفذ في وقتها.