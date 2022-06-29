السجن 3 سنوات لموظف قتل زوجته ببلطيم بعد مكالمة من «مجهول»

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، بمعاقبة موظف قتل زوجته داخل شقة بمصيف بلطيم، بالسجن 3 سنوات، وذلك على أثر تلقي الزوج مكاملة هاتفية من شخص مجهول، اعترف له بارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجته، فقام بخنقها وطعنها بالسكين، أمام طفليهما، حيث سقطت جثة هامدة على الأرض، في محل الواقعة.

تحقيقات قتل زوج زوجته بمصيف بلطيم

وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قتل موظف لزوجته داخل شقة بمصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أثناء رحلة المصيف، أن الزوج تلقى مكاملة هاتفية من شخص مجهول، أكد له ارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجته، فواجهها بالأمر، قبل أن يقوم بخنقها وطعنها باستخدام سكين، أثناء وجودهم داخل الشقة، أمام طفليهما، حتى سقطت جثة هامدة غارقةً في دمائها.

بلاغ من «سمسار» بواقعة جريمة المصيف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بلاغاً من سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة سكنية تابعة له بمصيف بلطيم، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «أ. ع.»، 18 سنة، مصابة بجرح طولي بمنطقة البطن.

وقال «السمسار» في المحضر، إنه تلقى اتصالاً من زوج المجني عليها ويُدعى «أ. م.»، 29 سنة، أبلغه بأنه قتل زوجته وتركها هي وأطفالها في الشقة التي استأجرها للإقامة فيها خلال أسبوع المصيف.

القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته

وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته أمام طفليهما، أحدهما يبلغ من العمر سنتين ونصف، والآخر سنة واحدة، وتركهما بجوار جثتها في الشقة، التي تقع في الطابق الثاني بالعقار الكائن بشاطئ «الزهراء»، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

علاقة غير شرعية مع «مجهول»

وأفاد المتهم، أثناء التحقيقات، بأنه «في يوم الحادث، تلقيت مكالمة من شخص مجهول أكد لي أنه على علاقة غير شرعية مع زوجتي، وأنها حامل منه في شهرين، وعندما واجهت زوجتي بمضمون المكالمة، لم أجد رداً مقنعاً منها، قمت بخنقها باستخدام ملاءة السرير، ثم طعنتها عدة طعنات، حتى خرجت أحشاؤها من بطنها».

أمرت النيابة العامة بتسليم الطفلين إلى جدهما لأمهما، وتم تشريح الجثة، للتأكد من رواية حمل المجني عليها من عدمه، كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ودفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وحجز المتهم على ذمة التحريات.