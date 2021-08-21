جريمة مصيف بلطيم.. القاتل يمثل جريمته: «قالتلي هدي الولد لأبوه يربيه»

مثل المتهم بارتكاب جريمة مصيف بلطيم، الذي قتل زوجته داخل وحدة مصيفية بشاطئ «الزهراء»، جريمته، أمام النيابة العامة، قبل قليل، تمهيداً لاستكمال التحقيقات معه في الفترة المسائية، حيث اصطحبه فريق من النيابة، وسط أمنية حراسة مشددة من قوات الشرطة، حيث أدلى ببعض الاعترافات أمام الشرطة والنيابة، معترفاً بجريمته، وعلى إثر اعترافاته، جرى تمثيل الجريمة في مسرح حدوثها.

جريمة مصيف بلطيم: «خناقة أكثر من نصف ساعة»

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم بارتكاب جريمة مصيف بلطيم، فإن «الخناقة» مع زوجته استمرت نحو نصف ساعة، انتهت بجريمة قتل بشعة، إذ استل سكيناً من المطبخ، وطعن زوجته به عدة طعنات في بطنها، حتى خرجت أحشاؤها منها، وتركها وفر هارباً.

وتابع المتهم في اعترافاته: «لما جاتلي المكالمة من واحد، وقالي مراتك حامل في شهرين مني، واجههتها في الأول قالت كلام مقتنعتش بيه، وفضلنا نتخانق والولاد بيلعبوا في الشقة، وبعدين قتلتها».

المتهم في جريمة مصيف بلطيم: «استفزتني ومتحملتش»

وخلال تمثيل المتهم بارتكاب جريمة مصيف بلطيم جريمته، أكد أن زوجته الضحية استفزته: «قالتلي الواد لو طلع شبه أبوه هديه لأبوه يربيه، وانت مش هتربيه، استفزتني وجرحتني وقالتلي أه أنا حامل، وأنا مكنتش أعرف انها حامل، ومش عارف دا حقيقي ولا لأ».

ومن المقرر أن يجرى استكمال التحقيقات مع المتهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وبعدها ستصدر النيابة العامة قرارها نحو المتهم، بعدما أصدرت قراراً بتشريح جثمان الزوجة المجني عليها، لمعرفة سبب الوفاة، وبيان صحة حملها من عدمه، وجرى نقل الجثة من مستشفى بلطيم المركزي إلى مستشفى كفر الشيخ العام للتشريح.

النيابة تطلب تقريراً من الطب الشرعي حول جريمة مصيف بلطيم

وطلبت النيابة تقريراً من الطب الشرعي حول جريمة مصيف بلطيم، وبيان ما إذا كانت الزوجة حاملاً ام لا، لتسطيع الجزم برواية الزوج القاتل، حيث أكد في روايته أنه شك في سلوك زوجته وزادت شكوكه عقب تلقيه مكالمة من مجهول يخبره بحمل زوجته سفاحاً منه، مما تسبب في حدوث مشاجرة كبيرة بينهما، انتهت بقيامه بقتلها وهروبه، قبل أن تلحق به الشرطة.

بداية جريمة مصيف بلطيم: «بلاغ سمسار بوجود جثة في الشقة»

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغاً بجريمة مصيف بلطيم، يفيد تلقي مركز الشرطة بلاغاً من «السعيد محمد السعيد عاطف»، 37 عاما ، ويعمل سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل داخل وحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة برئاسة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع جريمة مصيف بلطيم و أنّ الجثة لسيدة تدعى «أنغام ع. أ.»، 18 سنة، وذلك بعدما أبلغهم السمسار بتلقيه اتصالاً من الزوج «أحمد»، 29 سنة، أبلغه خلاله بأنه قتل زوجته أمام طفليهما.

شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، برئاسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، وضم العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث البرلس، ومعاونيه لمعرفة أسباب الحادث وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3978 إداري مركز شرطة البرلس، وجرى التحقيق مع الزوج وسيجرى استكمال التحقيقات .

وكشفت المعاينة الأولية للجثة، أنّها مصابة بجرح طولي بالبطن أدى لخروج الأحشاء، بالإضافة إلى وجود طفليين صغيرين بجوار جثة والدتهما، في نفس الوحدة السكنية الواقعة في الطابق الثاني من العقار الكائن بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم ، ومسجاة علي ظهرها بكامل ملابسها ، وأن الجثة يوجد ملاءة سرير حول رقبتها، وبها جرح قطعي بعرض البطن، وتم التحفظ عليها .