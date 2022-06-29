موعد العيد الكبير 2022 في مصر.. اعرف أول يوم هيكون إمتى

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن موعد العيد الكبير 2022 في مصر، عبر محركات البحث المختلفة، خاصة بعد إعلان السعودية ودار الإفتاء المصرية عن موعد غرة شهر ذي الحجة، مساء اليوم الأربعاء، إذ يرغب العديد من المواطنين في معرفة موعد أول أيام عيد الأضحى من عام 1443 هجريا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد العيد الكبير 2022 في مصر، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية في بيان لها بعد استطلاع هلال غرة شهر ذي الحجة، كالتالي:

موعد العيد الكبير 2022 في مصر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء، لتؤكد أن غرة شهر ذي الحجة سيكون غدا الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، ليكون بذلك موعد العيد الكبير 2022 في مصر يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، ويستمر عيد الأضحى المبارك حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

وتحرص الحكومة المصرية على منح الموظفين 5 أيام إجازة عيد الأضحى كل عام، ونظرا لأن وقفة عيد الأضحى 2022 تأتي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وعلى اعتبار أن هذا اليوم هو إجازة أسبوعية، فمن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى هذا العام 4 أيام فقط، لتبدأ من يوم السبت 9 يوليو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

ويذكر أن دولة السعودية أعلنت بعد استطلاع الهلال أيضا أن غدا الخميس الموافق 30 يونيو، هو غرة شهر ذي الحجة من عام 1443، ليتوافق بذلك أول أيام عيد الأضحى في السعودية مع أول أيام العيد في مصر.