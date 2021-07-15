الإفتاء تحدد صيغة تكبيرات عيد الاضحى المبارك « فيديو وصور»

مع قرب عيد الأضحي المبارك، يبحث العديد من مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن تكبيرات عيد الأضحى المبارك، حيث أكدت دار الإفتاء أنه لم يرد في صيغة تكبيرات عيد الأضحى شيئا في الكتاب والسنة الشريفة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

وحول تكبيرات عيد الأضحي المبارك، ذكرت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية، أن صيغة تكبيرات عيد الأضحى على السَّعة؛ وذلك لأن النص الوارد في ذلك مطلق قـوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ» [البقرة: 185]، لافتا إلى أن الْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.

وعن تكبيرات عيد الأضحى، تابعت الإفتاء بأنه درج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة لـ تكبيرات عيد الأضحى، وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

ونوهت بأن هذه صيغة تكبيرات عيد الأضحي المبارك التي اعتاد عليها المصريون صحيحة واستحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».