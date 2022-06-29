السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. و9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن غدا الخميس 30 يونيو 2022، هو غرة شهر ذي الحجة، وفقا لما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

وقفة عرفة الجمعة 8 يوليو

وأوضحت المحكمة العليا السعودية، أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة سيكون الجمعة 8 يوليو المقبل، منوهة إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت.

تعذر رؤية هلال ذي الحجة في بعض الدول

وأعلن عدد من الدول تعذر رؤية الهلال، إذ أعلنت ماليزيا رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وأعلنت سلطنة بروناي رسمياً عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة.