مصطفى بدرة: 30 يونيو 2013 غيرت مجريات الأمور على الساحة العربية

قال الدكتور مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن يوم 30 يونيو من كل عام يعتبر يومًا عظيمًا في تاريخ مصر الحديث والوطن العربي كافة، إذ أن هذا اليوم من عام 2013 قد غير مجريات عدة داخل الساحة العربية.

بدرة: إنجازات القيادة السياسية في كثير من الملفات قللت الأضرار

وأضاف «بدرة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في حال لم تحدث كل تلك الإنجازات في ظل الأزمات والتحديات العالمية كنا سنتعرض للكثير من التداعيات والأضرار العديدة على الاقتصاد المصري والعربي.

بدرة: ثورة 30 يونيو حافظت على الجنيه المصري

واستطرد: «التضخم وقيمة الجنيه في حال لم تحدث ثورة 30 يونيو 2013 كان يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في يد المواطنين إلى 70 جنيها، وتصنيفنا الإئتماني النهاردة أفضل عشرات المرات وضعنا في 2012 و2013، والعالم كله رفع إيده من الاستثمار في مصر وخرج، وده أثر على أسعار وتوافر السلع».

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية المصرية الثابتة والواعدة تعمل على طمأنة المستثمرين والسعي للاستثمار في مصر، معقبًا: «في الـ9 سنين اللي فاتوا لم تتأخر مصر في دفع أقساط القروض الخارجية، ووصلنا لمستويات متقدمة».

وأكد أنه يجب إعادة تحريك عجلة الاقتصاد من جديد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والاستفادة في استقطاب المصانع التي سعت مؤخرًا للخروج من عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لما حدث بها من ركود اقتصادي كبير أثر عليهم، إذ أن المشروعات الكبرى التي عملت القيادة السياسية على إنشائها خلال الفترات السابقة عملت على تعزيز ومساعدة السوق المحلية وتقليل الاستيراد من دول الخارج.