مراجعة اقتصاد للصف الثالث الثانوى 2022 من وزارة التربية والتعليم

مراجعة اقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022، من الأمور التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لاختبارات نهاية العام، والتي من المقرر أن ينعقد غدًا باللجان المختلفة مادة الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد التي لا تدخل في المجموع، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مراجعاتها النهائية في المواد النهائية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» مراجعة اقتصاد للصف الثالث الثانوي 2022 وفق المعلن من موقع وزارة التربية والتعليم على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت كالآتي:

مراجعة اقتصاد للصف الثالث الثانوى 2022

وجاءت مراجعة ليلة الامتحان في مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم على صفحتها على «اليوتيوب»، حيث يمكن المراجعة كالآتي:

ويمكن مراجعة ليلة الامتحان لمادة الاحصاء من خلال متابعة الفيديو الآتي:

جدول امتحانات الثانوية العامة

ووفق المعلن من وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، فقد تم تخصيص يومي 20 و21 يونيو للمواد التي لا تدخل في المجموع، على أن تبدأ الامتحانات من 26 يونيو وحتى 21 يوليو، وقد جاءت كالآتي:

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للمواد الأساسية

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.