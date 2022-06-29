في الذكرى السابعة لاستشهاده.. كيف خلدت الدولة اسم المستشار هشام بركات؟

تحل اليوم، الذكرى السابعة لاستشهاد النائب العام السابق المستشار هشام بركات، في حادث إجرامي خسيس على يد جماعة الإخوان الإرهاب.

أحكام رادعة بحق المدانين باغتيال الشهيد هشام بركات

وأصدر القضاء المصري أحكاما رادعة بحق المدانين باغتيال الشهيد هشام بركات، ففي يوليو 2017، عاقبت المحكمة 28 متهما بالإعدام، منهم 13 هاربا، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، ولمتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وفي نوفمبر 2018، جرى تنفيذ حكم الإعدام في حق 9 متهمين صادر بحقهم حكم نهائي بعد إقرار محكمة النقض حكم إعدامهم.

وفي فبراير 2019 ، نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 مدانين في الجريمة.

الدولة تخلد اسم المستشار هشام بركات

وفى تصريحات سابقة، قالت المستشارة مروة هشام بركات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم والدها بالتوجيه بإنشاء كوبري الشهيد هشام بركات في شارع الطيران بمدينة نصر، وإطلاق اسمه على محطة مترو الشهيد هشام بركات، وستظل ذكراه خالدة في وجدان الوطن والمصريين مهما طال الزمن.

ونشرت الجريدة الرسمية، يوم 10 أكتوبر الماضي، قرار الرئيس السيسي، رقم 439 لسنة 2021، بمنح عدد من الأوسمة، لأسماء عدد من شهداء القضاء والنيابة العامة، وتضمن القرار، منح «وشاح النيل» إلى اسم الشهيد هشام بركات.

استشهاد المستشار هشام بركات

واستشهد بركات في تفجير سيارة مفخخة، استهدف موكبه عقب خروجه من منزله بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة.

وأسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.