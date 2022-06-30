أحمد ناجي قمحة: «حياة كريمة» أصبح المشروع التنموي الأكبر عالميا

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، إن مركز استطلاعات الرأي حقق دراسات مجتمعية عديدة، ومنها نسبة الرضا الشعبي عن الحكومة والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عام 1998، وصلت إلى 94%، وفي عام 2010، وصلت إلى 14%، بما يؤكد وجود مشكلة حقيقية.

قمحة: مبارك مر بعدد كبير من المشكلات في أواخر عهده

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن «مبارك» مر بعدد كبير من المشكلات في أواخر عهده، لافتًا إلى أنه كان نائبًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشاهد مخاطر عدم الاستقرار في يناير عام 1977، والتحالف بين مختلف التيارات ولجوء الرئيس السادات للتيار الإسلامي كبديل لقمع قوى اليسار.

«قمحة»: التيار الإسلامي تسبب في مشكلات كثيرة

وأشار «قمحة» إلى أن التيار الإسلامي تسبب في مشكلات كثيرة، دفعت مصر ثمنها بعد ذلك، لأنه أصبح بمثابة ورم يتمدد ولم يقتص من جذوره حينها، لافتا إلى أن الدولة في هذه الفترة لم تتمكن من الوصول إلى المواطنين وأتاحت الفرصة للتيار الإسلامي للوصول المواطنين.

قمحة: أصبحت الدولة المصرية أقرب للمواطن

وأكد أحمد ناجي قمحة، أن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يحدث من قبل، فأصبحت الدولة المصرية أقرب للمواطن، وظهر ذلك جليا في مبادرة «حياة كريمة» التي تعتبر أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم باعتراف العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، خاصة أن المبادرة الرئاسية تستهدف 60% من الشعب المصري.