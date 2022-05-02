ناجي قمحة يثني على دور «المتحدة» المهم في نشر الوعي من خلال الدراما

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليا، تم دفع ثمنه من معاناة شعب، فضلا شهداء من رجال الجيش والشرطة، لافتا إلى أن أهل الشر سيواصلون مهاجمة مصر، مؤكدا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو، كان قرارا تاريخيا لوقف الضحايا، وجعل الدولة المصرية تقفز نحو التطور والتقدم.

معارك مصر المستمرة

أضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار» على فضائية «Extra News»، المذاع مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي شادي شاش، والإعلامية إيمان الحويزي، أن مصر مستمرة في معاركها ضد الإرهاب، في ظل وجود جماعة إرهابية تسعى للسيطرة على الدولة، وإراقة دماء المصريين.

دور الشركة المتحدة المهم

أوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الأجيال الجديدة تواجه حروب نفسية قوية، لكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعبت دورا مهما في تصحيح كثير من المفاهيم، من خلال الدراما، لتغيير كثير من السلوكيات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر الآن، يوجد بها دراما وكتاب وقادة رأي، قادرين على توجيه الرأي العام، مؤكدا أن الشعب المصري يفخر بالأعمال البطولية التي يقدمها جيشه وشرطته، ويتفاعل مع مسلسل الاختيار وهجمة مرتدة والعائدون.