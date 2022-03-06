ناجي قمحة: بوتين قوَّى روسيا منذ 99 استعدادا لمعارك

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن ما حدث في أوكرانيا هو إرهاصات تعبر عن عدم قدرة الأمم المتحدة على فرض النظام الدولي الحالي، لافتا إلى أن وجود قطبي القوة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية ظن البعض أنه انتهى في عام 1991 ولكن هذا أثبت خطأه حيث يوجد صراع إرادات منذ هذه السنة وليس صراعات للحضارات.

نشأة بوتين وخلفيته

وأضاف في ندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدولة الروسية على رأسها ضابط المخابرات فلاديمير بوتين الذي عاصر انهيار الاتحاد السوفييتي وعمل منذ عام 1999 على استعادة المجال الحيوي لبلاده لمنع انتشار حلف الناتو وعمل على تقوية الدولة الروسية من الداخل وزاد من قدرة السوق الحرة في روسيا، وعندما أصبحت الدولة قوية بدأت الاشتباك مع الدولة المحيطة بها مثل جورجيا وروسيا وليبيا وفي الأزمات في منطقة الخليج العربي.

مناورة الغرب مع روسيا

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، أن الإرادة الأخرى لم تكن تريد عودة قوة روسيا مرة أخرى وكان يطمح الناتو الوصول للحدود الروسية، مبينا أنه كان هناك رسالة تم بثها أنه يجب أن يتم التمسك بالديمقراطية الغربية وتم تهديد الأمن القومي الروسي، ما دفع روسيا للتدخل للتصدي لهذه المحاولات ومنع اقتراب الدولة الحليفة للغرب للاقتراب من روسيا التي تريد وجود مساحة مناورة على الأرض قادرة على التصرف فيها.

رغبة روسيا الحصول على الأماكن المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي

وأكد أن الروس تدخلوا في حرب جزيرة القرم عام 2014، مبينا أن روسيا دخلت أوكرانيا ليس فقط لتحصل على إقليمين لكنها تريد تأمين الأمن الحيوي الغربي واستعادة بعض المناطق المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي.