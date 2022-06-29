الوزير الأول الجزائري: توقيع 12 اتفاقا مع مصر لزيادة التعاون الاقتصادي

قال أيمن بن عبدالرحمان الوزير الأول الجزائري، إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين جاءت في مناخ أخوي، بناء على التوجيهات الرئاسية من قيادة البلدين.

اتفاق لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأضاف في تصريحات عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا المشتركة، أن هناك اتفاقا لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادته، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنه جرى توقيع 12 اتفاقا في الصناعة وتنمية الصادرات والاستثمار والتعليم والبيئة والشباب والرياضة وغيرها.

منتدى اقتصادي بعدد غير مسبوق من رجال الأعمال لتعزيز الشراكة

وأشار الوزير الأول الجزائري، إلى أنه سيجري تنظيم منتدى اقتصادي بعدد غير مسبوق من رجال الأعمال لتعزيز الشراكة، مشددا على أن العلاقات «المصرية- الجزائرية» ستشهد نقلة.