«عرب كارتيل».. تفاصيل أول فرقة راب عربية تجمع مصر والجزائر ولبنان والسودان

أطلق فريق الراب العربي «عرب كارتيل» أولى أعماله الغنائية «ستايلها جامايكي» بشكل فيديو كليب مصور، جمع نخبة من أشهر مغني الراب في العالم العربي.

وجمع «عرب كاتيل» بين مغني الراب المصري شاهين مع عدد من نجوم الراب العربي بمشاركة مغني الراب والممثل الجزائري ديدين كانون والسوداني سيدوسيمبا واللبناني السوري إسلام جواد والمغني الجامايكي ستايلو جي في تجربة غنائية تعد هي الأولى من نوعها في العالم العربي.

أغنية تجمع شاهين بعرب كارتيل

ويبدأ فريق عرب كارتيل بهذه الأغنية انطلاقته الفنية من الشرق الأوسط إلى العالمية بهدف نشر موسيقى الراب العربية إلى أوروبا ومختلف أنحاء العالم، عبر تقديم أغنيات جماعية مبهرة بأدائها وكلماتها وكليباتها المصورة.

كما شهدت أغنية «ستايلها جامايكي Styla Jamaiki» تعاونا فنيا عالميا بين شاهين وديدين كانون ونحوم الراب العربي مع منتج موسيقى الدانسهول والريجي العالمي Gary Burk، وأجدد إصدارات «بوب أرابيا Pop Arabia» الموسيقية الشهيرة في أبوظبي، التي تعاقد معها مؤخرا النجم محمد رمضان وتمهد لإطلاق العديد من التعاونات الغنائية العربية خلال هذا العام.

ومن جانبه، عبَّر شاهين عن سعادته بفكرة فريق عرب كارتيل، موضحا أن «الراب» تتصدر المشهد الموسيقي العربي حاليا وهي غنية بمفاهيمها وأفكارها ويمكن تقديمها بطريقة مبتكرة، والعالم العربي يحتضن العديد من المواهب في هذا المجال والجمع بينها في فريق واحد يُعد تجربة مثيرة للاهتمام.

آخر أعمال شاهين

وتعقب أغنية عرب كارتيل أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر أغنيات شاهين «سيري»، والتي تخطت حاجز 22 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتأتي بعد قرابة شهر عن إطلاقه أغنية «أنا تمام»، الأغنية الرسمية لفيلم «فارس» للنجوم أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي.