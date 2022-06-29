ماذا يعني انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؟.. خبير علاقات دولية يوضح

وافق حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأربعاء، على قبول دعوة السويد وفنلندا للانضمام رسميا للحلف، وستبدأ عملية متعددة المراحل تنتهي بحصول كلا البلدين على العضوية الكاملة، وذلك خلال قمة الحلف المنعقدة بمدريد، والتي أصبحت بالفعل واحدة من أكثر الاجتماعات أهمية في تاريخ التحالف العسكري.

طلب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

وأعلنت السويد وفنلندا عن نيتهما للانضمام إلى حلف الناتو في مايو الماضي، بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول مفاجئ في المواقف تجاه الانضمام إلى الكتلة، وجرى الترحيب بهذا الإعلان من قبل جميع قادة الناتو، ولكن كانت هناك عقبة واحدة، وهي رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انضمام الدولتين، متهما إياهم بإيواء منظمات إرهابية كردية، وبعد ساعتين من مناقشات القمة، أمس، قررت الوفود أخذ استراحة لتناول القهوة، وهنا كان التحول الرئيسي في رأي أردوغان، الذي وافق على اتفاق يسمح للدولتين الاسكندنافيتان بالانضمام لـحلف الناتو، بعد أن بدا أن ذلك مستحيل سياسيا.

أبرز التغييرات العسكرية المحتملة

وقال الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن قبول دعوى انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو سيساهم في زيادة الحدود المشتركة بين روسيا ودول الحلف فى بحر البلطيق، إذ تقع فنلندا على حدود روسيا، كما أنه سيزيد قوة وجود الحلف أكثر مما كان عليه سابقا، بعد أن كانت البحرية الروسية المعروفة باسم أسطول بحر الشمال هي الأقوى.

وأوضح أن حلف الناتو سيعزز من وجود القوات العسكرية التابعة له ليصل عددها إلى 300 ألف جندي في شرق أوروبا، فى حين يصل عدد القوات الأمريكية إلى 100 ألف جندي، بالإضافة إلى أن فنلندا والسويد هما دولتين عسكريتين قويتين لديها جيوش محترفة على مر التاريخ، مما سيزيد من القوة العسكرية لدى حلف الناتو بعد قبول دعوة انضمامهم للحلف.

وأكد أن شرق وجنوب شرق أوروبا وحوض بحر البلطيق بشكل عام سيشهد توترات عدة بين دول حلف الناتو وروسيا، وهذا ما يدفع روسيا إلى نشر صواريخ نووية فى بيلاروسيا الأيام المقبلة.