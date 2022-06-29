الأمين العام لـ«الناتو» يعلن قرارات جديدة لتعزيز أمن الحلف

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إنّ قادة الناتو اتخذوا قرارات لتحويل وتعزيز الحلف في هذا الوقت المحوري لتعزيز أمن أعضاء الناتو.

الناتو يعد بمواصلة دعم أوكرانيا

وقال الأمين العام للحلف: «لقد مزقت حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا السلام في أوروبا، وخلقت أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، واستجاب الناتو بقوة ووحدة، وقيادة الرئيس زيلينسكي وشجاعته مصدر إلهام لنا جميعًا، ويسعدني أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماعنا اليوم»، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحلف الناتو.

زيلنيسكي يعلن اعتماد بلاده على الناتو

ومن جهته، أوضح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، أن بلاده تعتمد على دعم الناتو المستمر.

وقال الأمين العام للحلف: «كانت رسالتنا له واضحة بنفس القدر، يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا، ويستمر الحلفاء في تقديم مساعدة عسكرية ومالية كبيرة».

وأضاف: «اليوم اتفق القادة على تعزيز دعمنا من خلال الموافقة على حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا، وهذا يشمل الاتصالات الآمنة والوقود والإمدادات الطبية والدروع الواقية للبدن، ومعدات لمواجهة الألغام والتهديدات الكيميائية والبيولوجية، ومئات الأنظمة المحمولة المضادة للطائرات بدون طيار».

وقال ينس ستولتنبرغ: «قرر قادة الناتو اليوم تحولًا جوهريًا في دفاعنا وردعنا للرد على واقع أمني جديد، وسوف نعزز دفاعاتنا الأمامية، ومجموعاتنا القتالية في الجزء الشرقي من التحالف حتى مستوى اللواء، ونقوم بتحويل قوة الرد التابعة لحلف الناتو وزيادة عدد قوات الجهوزية العالية إلى أكثر من 300 ألف».

وأشار إلى أنّ هناك المزيد من المعدات الموجودة مسبقًا ومخزونات الإمدادات العسكرية، بالإضافة إلى المزيد من القدرات المنتشرة في الأمام مثل الدفاع الجوي وتعزيز القيادة والسيطرة وخطط دفاعية مطورة مع قوات محددة مسبقًا للدفاع عن حلفاء محددين.