مدبولي: دخول المشروعات المشتركة مع الجزائر حيز التنفيذ قبل نهاية 2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نهدف لبناء وتعظيم العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وتعميق الروابط التاريخية، خاصة أن دماء شعبينا قد امتزجت من قبل.

دور فاعل لمنتدى رجال الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية

وأشار في تصريحات بعد نهاية اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى أن منتدى رجال الأعمال سيكون له دور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودخول مشروعات مشتركة حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2022.

مدبولي يدعو الوزير الأول الجزائري لزيارة مصر

ولفت إلى أن البلدين لهما إمكانات كبرى، داعيا الوزير الأول الجزائري لزيارة مصر في الفترة المقبلة.

وكان أيمن بن عبدالرحمان الوزير الأول الجزائري، قال إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين جاءت في مناخ أخوي، بناء على التوجيهات الرئاسية من قيادة البلدين.

أضاف في تصريحات عقب نهاية اجتماع اللجنة العليا المشتركة، أن هناك اتفاقا لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادته، وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنه جرى توقيع 12 اتفاقا في الصناعة وتنمية الصادرات والاستثمار والتعليم والبيئة والشباب والرياضة وغيرها.