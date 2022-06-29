آمال ماهر تكشف سبب غيابها في أول ظهور منذ شهور

في أول ظهور للفنانة آمال ماهر حرصت على توجيه الشكر إلى جمهورها الذي يدعمها فنيًا، لافتة إلى أن غيابها مؤخرًا يرجع إلى إصابتها بفيروس كورونا.

الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنكم عليا

وفي أول ظهور للفنانة آمال ماهر، قالت «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

انتظروني قريبًا

وأضافت الفنانة آمال ماهر، في أول ظهور لها «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي.. وبحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين.. وأنا بخير الحمد لله.. وانتظروني قريبًا».