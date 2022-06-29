البابا تواضروس يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: أنقذت مصر من سنة مظلمة

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة الذين يخدمون بالإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية وكهنة الإسكندرية وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة امتلأت بهم الكاتدرائية، إذ هنأ البابا تواضروس، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو.

مصر بلد مقدسة بزيارة العائلة المقدسة

وقال «تواضروس»، خلال العظة التي بُثت على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الثورة أنقذت مصر من سنة مظلمة وقبلها أشهر من الفوضى، ونشكر الله على كل الإنجازات التي تشهدها مصر»، كما أوضح أن مصر بلد مقدسة بزيارة العائلة المقدسة، وكرازة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية، مضيفًا «نصلي من أجل كل المسؤلين في بلدنا مصر من أجل أن يعطي الله معونة ويحفظ مصر في التقدم والازدهار».