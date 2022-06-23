البابا تواضروس: الحب أفعال في إسعاد كل طرف للآخر وليس كلاما  

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الحب مفتاح قلب الإنسان، وعندما تبدأ في بناء أسرة مقدسة يجب أن تكون هناك عاطفة مقدسة طاهرة، موضحا أن «الحب هنا ليس في الكلام، فهذا أرخص أنواع الحب، لكن في الأفعال والتصرفات، في إسعاد كل طرف للآخر، وأن يكون كل طرف هدفه إسعاد الآخر، وليس الأنانية».

البابا تواضروس: الأنانية تهدم الحب

واضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل في الإسكندرية، والتي جاءت استكمالا لعظة الأسبوع الماضي، عن سلسلة عظات تحت عنوان «أسرتي مقدسة»، أنه لا مجال للحب في ظهور الأنانية، فالذي يهدم الحب هو الأنانية، والإنسان الأناني أفضل له أن لا يتزوج ولا يتكرس ولا يخدم؛ لأن كل هذه الأشياء تحتاج البذل وتضحية وحب، لذلك أغلى هدية من الممكن أن يقدمها طرف إلى آخر، في بناء أسرة مقدسة، هي القلب المملوء بالحب الحقيقي، مشددا: «لا تسمح لأي شيء أن يسرق منك هذه العاطفة، وسر الزيجة هو سر عظيم، هو السر الذي أسسه الله بنفسه في جنة عدن، ونعتبره من أول الأسرار المقدسة».

الوقت أغلى هدية يقدمها الحبيب لحبيبه

وتابع بابا الإسكندرية: «هنا نسأل كيف نعبر عن الحب فهناك عده أشياء تعبر عن الحب أغلى هدية يقدمها الإنسان لشخص يحبه هو وقته الوقت أن تتحدث مع الطرف الأخر فالوقت فيه تقدير للطرف الآخر».

وأوضح: «الشيء الثاني هو الكلمات، كلمات الود والتشجيع، كلمات المشاركة، فالكلام اللين يصرف الغضب.. احترس من كلام التجريح.. عبر عن حبك بتقديم كلمات التشجيع».

الهدايا تعبير عن الحب

وشدد البابا تواضروش على أن «الشيء الثالث الذي يعبر عن الحب هو الهدايا، ليس شرطا أن تكون الهدايا ثمينه أو رخيصة، لكن أن تكون مما يحبه الطرف الآخر، من الممكن أن تكون هديه بسيطة»، موضحا أن «الاتحاد العاطفي يبني الثقة بين الطرفين، والاتحاد العاطفي بدون حب لا توجد حياة».

جاء ذلك بمشاركة الأحبار الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزة، والأنبا أيلاريون، أسقف قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا، أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والقمص إبرام أميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ومجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية.