البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من سنة مظلمة سبقها من الفوضى، مؤكداً على صلاة الكنيسة لكافة المسؤولين في الدولة المصرية، موضحاً أن مصر مباركة بزيارة العائلة المقدسة لها وكرازة مرقس الرسول بها.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس بمناسبة 30 يونيو

وقال البابا تواضروس، خلال إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، الذي عقد في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: «نهنئ أنفسنا جميعًا بثورة 30 يونيو، والثورة لها تسع سنوات حتى اليوم، ونهنئ الرئيس، ونهنئ الحكومة المصرية، ونهنئ القوات المسلحة، ونهنئ الشرطة المدنية، ونهنئ كل جموع المصريين على هذه الثورة التي أنقذت مصر من سنة مظلمة، ويسبقها شهور من الفوضى، ونشكر الله على كل الإنجازات وعلى كل النِعم، التي يعطيها لنا على أرض مصر».

البابا تواضروس: بلادنا بلاد مباركة ومقدسة بزيارة العائلة المقدسة

وتابع بابا الإسكندرية قائلاً: «ونحن نعرف أن بلادنا بلاد مباركة ومقدسة بزيارة العائلة المقدسة، وأيضاً بكرازة القديس مار مرقس الرسول، أحد تلاميذ السيد المسيح، وهذا الأمر غير متوفر في أي بلد آخر، لذلك كل هذا يعطينا طمأنينة لبلادنا».

البابا تواضروس: نصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا

واختتم بابا الإسكندرية حديثه يقوله: «نصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا، من أجل السيد الرئيس، ومن أجل كل واحد مسؤول يحمل مسؤولية بلد كبير، فبلادنا يبلغ تعدادها 104 أو 105 مليون نسمة، ونصلي أن الله يعطي معونة ويحفظنا دائماً في سلام وفي ازدهار».