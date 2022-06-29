رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها: «انتظروني قريبا»

تصدرت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب.

رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها

وجاءت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها: «انتظروني قريبًا.. أنا كويسة وبخير.. حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

وتضمنت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، تهنئة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: «بحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين».

ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته

وأعربت آمال ماهر، في رسالتها لجمهورها، عن سعادتها البالغة، بدعم جمهورها لها: «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي».