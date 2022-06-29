محمد رمضان يحتفل بتحقيق 12 مليون مشاهدة بكليب «تنطيط» في أقل من أسبوع

احتفل الفنان محمد رمضان، مع جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتحقيق كليبه الجديد تنطيط 12 مليون مشاهدة، في 6 أيام.

وكتب محمد رمضان قائلا: «سيرش عني يا دراويش.. ولا أنت من المطاريش؟ تنطيط 12 مليون مشاهدة في 6 أيام».

وطرح الفنان محمد رمضان منذ 6 أيام أغنية «تنطيط»، التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب، كما تصدرت التريند، والأغنية من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يعلن مسلسل رمضان 2023 «العمدة»

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، مع المخرج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان، صوره تجمعه بالمخرج محمد سامي، وعلق قائلا: «عملنا مع بعض مسلسلي الأسطورة والبرنس، ورمضان القادم بإذن الله، ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا».

محمد رمضان ومسلسل المشوار

شارك الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل المشوار، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة دينا الشربيني وندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.