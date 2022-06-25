بـ4 ملايين مشاهدة.. محمد رمضان يواصل تصدره تريند يوتيوب بـ«تنطيط»

يواصل النجم محمد رمضان، تصدره تريند يوتيوب بكليبه الغنائي الجديد «تنطيط» الذي طرحه مساء الخميس الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

واقتربت أغنية «تنطيط» من تحقيق 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «تنطيط»

أغنية «تنطيط» كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي «MR1» عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

آخر أغنية لمحمد رمضان

يذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية «بلالين» عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضًا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد «نمبر وان» من إخراج ياسر سامي.