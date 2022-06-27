مصدر مقرب من محمد رمضان يكشف تفاصيل حضوره للنيابة.. إجراء روتيني معتاد

قال مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، إنه حضر إلى نيابة التهرب الضريبي بالقاهرة الجديدة، للتحقيق معه كإجراء روتيني معتاد، نافيًا وجود أي بلاغات مقدمة ضده من الضرائب.

وأكد المصدر، أن الفنان حضر بشخصه إلى النيابة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالضرائب، مؤكدًا أنه دفع ضرائبه السنوية بالكامل.

الفنان محمد رمضان أمام نيابة التهرب الضريبي بالتجمع الخامس

وكان الفنان محمد رمضان، قد وصل إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، للتحقيق معه بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.

التهرب الضريبي للفنان أحمد آدم

وكانت قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، بحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، أجلت محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 18 يوليو المقبل للتقرير.

وقال المحامي في النقض خالد محمد، إنّالقانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامي بالنقض، أنّ المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أنّ المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرّم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة