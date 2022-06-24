محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنيه «تنطيط» تريند «يوتيوب»

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتصدر أغنيته الجديدة «تنطيط»، التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، إذ حققت نحو مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وكتب محمد رمضان، عبر «فيسبوك»، قائلًا: «لا أنا بس كنت سايبكوا تاخدوا نفسكو، كنت بجيب التريند وجيت ها، تنطيط رقم 1 الحمد لله على يوتيوب ميوزيك».

أغنية «تنطيط» من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

حفل محمد رمضان في الأردن كامل العدد

وأحيا الفنان محمد رمضان، حفلًا غنائيًا ضخمًا في الأردن منذ عدة أيام، حمل شعار كامل العدد، إذ نفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام، وظهر محمد رمضان خلال الحفل بشكل مختلف، إذ فوجئ جمهوره بدخوله إلى المسرح بسيارة.

وقدم خلال الحفل مجموعة استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة «بلالين»، ومن ناحية أخرى يستعد محمد رمضان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في تركيا رابع أيام عيد الأضحى.

محمد رمضان ومسلسل المشوار

وتألق الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل المشوار، والذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة دينا الشربيني وندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.