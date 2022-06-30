خارجياً: «القاهرة» عادت بقوة إلى أفريقيا وحققت علاقات استراتيجية متوازنة مع «الكبار»

طفرة كبيرة فى السياسات الخارجية شهدتها مصر خلال 8 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى نجح فى التعامل مع مختلف القضايا العربية والأفريقية والدولية، محققاً نجاحات غير مسبوقة وعودة إلى مناطق ابتعدت عنها مصر لسنوات، إضافة إلى تدشين علاقات مع دول لم يتم التطرق لها من قبل، بعد زيارات وجولات مهمة للرئيس حرص منذ توليه على تنوعها.

الدكتور أيمن سمير، الخبير فى العلاقات الدولية، يرى أن الرئيس السيسى، خلال السنوات الماضية، حقق إنجازات كبيرة لمصر على كافة الأصعدة الخارجية، مشيراً إلى أنه على المستوى الدائرة العربية أعاد «السيسى» العلاقات «المصرية - العربية» إلى أفضل ما يكون فى كافة المسارات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية.

وقال فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن القمم المصغرة التى يعقدها الرئيس مع القادة العرب، الأردن والعراق والبحرين والإمارات وآخرها زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، تؤكد مستوى التنسيق والثقة الكبيرة التى تجمع الرئيس بقادة الدول العربية، وذلك أساس العلاقات المتينة التى تجمع أى دولة مع محيطها القريب جداً وهو المحيط العربى.

وأضاف: «السياسة المصرية التى رسمها الرئيس السيسى فيما يتعلق بالبعد العربى هى سياسة ناجحة بامتياز لأنها تقوم على الثقة والتشاور والتواصل، فالتقى الرئيس بالشيخ محمد بن زايد حوالى 30 مرة، كل هذا دشن علاقة خاصة ومتينة بين مصر والدول العربية».

وعلى المستوى الدولى، يقول «سمير» إن مصر من الدول القليلة جداً التى لديها علاقة استراتيجية متينة وحوار استراتيجى مع الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه ليست هناك دولة تحتفظ بهذه العلاقة مع هذه الدول رغم الخلافات والمشكلات الكبيرة بين طرفى مجلس الأمن الصين وروسيا من جانب وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، وتابع: «استطاع الرئيس السيسى بناء علاقة متينة مع الجميع، مع الدول العظمى والدول الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وقام بزيارة دول فى أقصى جنوب الكرة الأرضية فى مناطق لم يزرها رئيس مصرى من قبل، وهذه الزيارات وضعت أسساً واضحة للسياسة الخارجية المصرية، مثل تفضيل الحلول السياسية والسلمية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والبحث عن المصالح والمشتركات، كل ذلك أسهم فى أن يكون لمصر علاقات خاصة وقوية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية».

وأضاف أن سياسات الرئيس نجحت ليس فقط فى رسم صورة جديدة للدولة المصرية فى الخارج، ولكن أيضاً فى تحسين الميزان التجارى المصرى الذى كان يميل إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن كل ذلك أسهم فى أن تغزو البضائع والسلع المصرية الدول الأوروبية والخارجية، ما أدى إلى تحسن الميزان التجارى بين مصر وهذه الدول.

وبشأن أفريقيا، قال «سمير» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لعب دوراً كبيراً جداً فى إعادة مصر للقارة الأفريقية بعد أن ابتعدت بشكل كبير، مشيراً إلى أن أول زيارة بعد تولى الرئيس فى النصف الثانى من عام 2014 كانت للجزائر، ثم حضور قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو، لافتاً إلى أن أكثر من 33% من زيارات الرئيس للخارج كانت لدول أفريقية.

وقال الدكتور محمد عبدالكريم، الباحث فى الشئون الأفريقية، إن مصر حاولت بعد 30 يونيو 2013 استعادة سياساتها الأفريقية لا سيما بعد قرار الاتحاد الأفريقى تعليق عضويتها فى يوليو 2013 ثم رفع هذا التعليق فى يونيو 2014، وبادر الرئيس بانتهاج دبلوماسية أفريقية نشطة إلى حد كبير، حيث قام بجولات وزيارات لدول أفريقية كثيرة (تجاوزت 60 زيارة متنوعة من بينها دول مثلت أول زيارة لرئيس مصرى لها، مثل جيبوتى ورواندا وغيرهما)، إضافة إلى استقبال القاهرة بشكل منتظم لقادة ورؤساء أفارقة على خلفية توطيد العلاقات الثنائية أو فى إطار العمل الجماعى الأفريقى.

«عبدالكريم»: مصر عززت علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة وانتهجت سياسات واقعية

وأضاف «عبدالكريم» أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقى مطلع العام 2019 وركزت جهودها على القضايا الاقتصادية والأمنية وحققت اختراقات مهمة فى ملف تفعيل اتفاق المنطقة الحرة القارية الأفريقية ومواجهة معارضة بعض الدول لهذا التفعيل بحجة تمتع مصر بميزات تنافسية أفريقياً، وتابع: «كما عززت مصر علاقاتها الثنائية بشكل ملحوظ مع عدد من الدول الأفريقية فى السنوات الأخيرة وحاولت انتهاج سياسات واقعية تقوم على أولوية المصالح المتبادلة، كما اتسمت دبلوماسية مصر الأفريقية، حتى فى أكثر الملفات تعقيداً وخطورة، مثل سد النهضة، بالجدية والمثابرة وتفادى الصدامات قدر الإمكان ترقباً لتسويات سياسية.

2015

نوفمبر: إنشاء مجلس التنسيق المصرى السعودى لاستكمال التوافق بشأن القوة العربية المشتركة

ديسمبر: الرئيس السيسى يحضر القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص فى أثينا

2016

يناير: مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن الدولى كعضو غير دائم لمدة سنتين

مارس: الرئيس السيسى يلقى كلمة أمام البرلمان اليابانى

سبتمبر: الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة العشرين بدعوة من الصين

2017

مايو: الرئيس السيسى يشارك فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية

يونيو: المشاركة فى قمة دول حوض النيل للمرة الأولى

أغسطس: مصر تطرح مبادرتها بشأن مكافحة الإرهاب أمام مجلس الأمن الدولى

2019

فبراير: مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى لأول مرة منذ تأسيسه 2002 تقديراً لجهودها فى القارة

2021

نوفمبر: مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقى

2022

مايو: مصر تطلق مبادرة لإعادة إعمار قطاع غزة

فبراير: مصر تشارك فى مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا

أبريل: مصر تستضيف اجتماعاً ليبياً للتشاور حول القاعدة الدستورية