إنقاذ مسن حاول إنهاء حياته بالقفز من مرفق ببورسعيد 

أنقذ أهالي بورسعيد، مسنا حاول إنهاء حياته، لمروره بظروف مرضية، بإلقاء نفسه من مرفق المعديات ببورسعيد في مجرى قناة السويس.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بمحاولة مسن إنهاء حياته

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنقاذ عز الدين محمد خليل، 61 سنة، بعد أن ألقى نفسه من مرفق المعديات ببورسعيد إلى مجري القناة، في محاولة منه لإنهاء حياته، وجرى انتشاله من المجرى ونقله إلى قسم شرطة تأمين المجرى، واستدعاء سيارة إسعاف للاطمئنان على حالته.

المسن حاول التخلص من حياته لفشله في العلاج من الضغط على عينه

وتبين من التحريات الأولية لرجال تأمين محور قناة السويس، أن المسن يعاني من ارتفاع في ضغط العين، وذهب إلى مستشفيي الرمد والسلام ببورسعيد، التابعين للتأمين الصحي الشامل، وفشل في علاج حالته، فحاول التخلص من حياته بإلقاء نفسه من مرفق المعديات.

وعندما شاهده بعض المارة والأمن المتواجد على المرفق، قفزوا إلى الماء وانتشلوه، وجرى نقله إلى قسم شرطة تأمين مجرى قناة السويس.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

انتظام حركة المعديات بشكل طبيعي

وأكد مصدر مسؤول بمرفق معديات بورسعيد، أن حادث محاولة المسن إنهاء حياته لم يؤثر على حركة المعديات، مشيرا إلى انتظام حركة الملاحة بمجرى القناة.

يذكر أن مرفق المعديات ببورسعيد قد شهد محاولة تخلص سائق تاكسي من حياته، بالقاء نفسه رفقة مركبته في مجرى القناة؛ نظرا لمروره بظروف عائلية.

وانتشل أفراد تأمين محور قناة السويس، السائق من السيارة قبل سقوطها إلى مجرى القناة، وتمكنت الرافعة بهجت بدوي من انتشال التاكسي خلال وقت قصير.