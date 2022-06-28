امتحان اللغة الأجنبية الثانية في بورسعيد.. خالٍ من الغش والحالات المرضية

أصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، بيانا صحفيا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه عدم رصد حالات مرضية أو غش بين الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للمواد الأساسية ببورسعيد أو مشكلات فنية تعيق امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية.

وأوضح البيان أنه طبقا لجدول الامتحانات فقد عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، داخل 15 لجنة في مختلف أحياء بورسعيد.

4821 طالبا أدوا الامتحان

واستعرض البيان أنه تقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة 4977 طالبًا وطالبة، وإذ تقدم لامتحاني اللغة الفرنسية والألمانية 4835 طالبا وطالبة، حضر منهم 4821 طالبا وطالبة بنسبة 99.71 %‏، كما بلغ عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين للامتحان 4 وحضروا بالكامل.

وأشار بيان مديرية التربية والتعليم، إلى أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية أو غش أو أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية داخل اللجان.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه تم تسفير أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية بأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية.

ارتياح من اللغة الفرنسية والألماني صعب

من جانب آخر رصدت الوطن آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد في امتحاني اللغتين الفرنسية والألمانية، الذين أكدوا أن امتحان اللغة الألمانية تضمن أسئلة تحتمل على أكثر من إجابة، كما أنه يحتاج إلى وقت طويل للتفكير، بينما أوضح آخرون أن أسئلة اللغة الفرنسية جاءت في متناول الطالب المتوسط إلا من سؤالين للطالب المتميز.