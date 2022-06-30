إصابة شاب أثناء مشاجرة بحفل زفاف في قرية ببني سويف 

أصيب شاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، خلال مشاجرة نشبت في حفل زفاف بقرية تل كفر منصور، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقله بواسطة الأهالي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

بلاغ بوقوع مشاجرة داخل حفل زفاف في قرية ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة شاب خلال مشاجرة بينه وشقيق عريس في قرية تل كفر منصور بمركز ببا، جنوب المحافظة.

ووجه مدير أمن بني سويف، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى القرية محل الواقعة، وفرض كردونا أمنيا بمحيط القرية، وضبط طرفي المشاجرة، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسبابها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب إلى المستشفى

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا، على رأسها الرائد أحمد جمال، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه إلى محل الواقعة، وجرى ضبط «م. أ» 29 سنة، طرف المشاجرة، شقيق العريس.

وتبين أن الشاب المصاب مقيم بقرية بني ماضي، دائرة المركز، وهو زوج شقيقة العروسة، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، للوقوف على أسباب المشاجرة وظروفها وملابساتها، وعرض أطرافها على جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.