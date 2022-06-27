«الأورمان» تستعد لتوزيع 84 ألف كيلو لحوم و70 عجلا على أهالي بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، عن خطة عمل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تستهدف توزيع 70 عجلا و84 ألف كيلو لحوم مستوردة عام 2022 وتوزيعها على غير القادرين في قرى بني سويف ونجوعها ومدنها.

توزيع اللحوم من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة بالقرى

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى في بني سويف، إن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام، تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم؛ للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

الأورمان: نستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بني سويف، مضيفًا أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا؛ لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا.