صحة بني سويف تفتح تحقيقاً بواقعة عدم استقبال مولود بمستشفى الفشن

أمر الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بإحالة واقعة عدم استقبال طفل حديث الولادة في حضّانة مستشفى الفشن المركزي، بمعرفة طبيبة الأطفال بقسم الحضانة النوبتجي بالمستشفى، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية.

حضانة مستشفى الفشن ترفض استقبال طفل حديث الولادة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر واقعة امتناع مستشفى الفشن المركزي عن استقبال طفل حديث الولادة، يُدعى «سعيد محمد»، يبلغ من العمر 3 أيام بحضانة المستشفى، وتركه خارج الحضانة، مما دفع والد الطفل وجدته إلى الاستعانة باسطوانة أكسجين من خارج المستشفى، وتركيبها للطفل الصغير بفناء المستشفى.

توضيح مديرية الصحة بشأن عدم استقبال طفل حديث الولادة بمستشفى الفشن

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رداً على ما تم تداوله بشأن واقعة مستشفى الفشن المركزي، أن الواقعة حدثت مساء أمس الثلاثاء، بسبب سوء تنسيق غير مقصود بين إحدى الحضانات الخاصة وقسم الحضانات بمستشفى الفشن المركزي، مما أدى إلى عدم استقبال الطبيبة النوباتيجى للطفل، وفور علم مدير المستشفى تم استقبال الطفل بقسم الحضانات الساعة 10 مساء الثلاثاء 28 يونيو، والحالة مستقرة صحياً الآن.

وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أحال الواقعة للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.