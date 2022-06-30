برنامج التاسعة يقدم حلقة خاصة من داخل ميدان التحرير بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قدم الإعلامي يوسف الحسيني، حلقة خاصة من برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، من داخل ميدان التحرير، في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

واستضاف «الحسيني» عددا من أعضاء مجلس النواب، وتحدث عن ثورة 30 يونيو قائلًا: «أنا قاعد بفتكر الحلم والبيان والاطمئنان، وبفتكر إن يبقى فيه عندنا بلد ودولة اسمها دولة المؤسسات، وده اللي حصل، ودولة فيها أمن وأمان وننزل نتمشى في الميدان من غير ما نبقى قلقانين لنتضرب بالرصاص أو يحصل تفجير ولا نسمع خبر اغتيال ولا تفجير المبنى الفلاني».

الحسيني: المصريون نزلوا أمام الإخوان واللي شبههم

وأضاف مقدم برنامج «التاسعة»: «المصريون لما نزلوا في 30 يونيو نزلوا في وش الإخوان مش بس الإخوان الجماعة، لكن الإخوان وكل اللي شبههم، وفي وش التطرف والظلم والظلامية»، مؤكدا أن «المصريين كانوا أسرى في يد الجماعة، التي كانت تحلم أن تحكم البلد دي 500 سنة، وقالواها على لسانهم بدل المرة ألف ألف ألف مرة».

المصريون وقفوا في وش الإرهاب بدون خوف

وشدد يوسف الحسيني على أن «المصريين وقفوا في وش كل أشكال الإرهاب بدون أي خوف، وميدان التحرير مش بس أكبر ميدان في مصر، لا ده أهم ميدان في العالم؛ لأنه ميدان للحرية والوقوف في وش الاستبداد، والمصريين لما نزلوا في 30 يونيو بأكتر من 30 مليون بني آدم عشان يقولوا يسقط يسقط حكم المرشد».