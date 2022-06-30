خريطة قطع مياه الشرب عن أحياء سكنية بالجيزة غدا.. 6 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، أحد فروع الشركة القابضة لمياه الشرب، قطع المياه غدا الجمعة عن 6 أحياء سكنية ضخمة بالمحافظة، نظرا للقيام بعدد من أعمال الصيانة الخاصة بتوصيلات المياه في تلك الفترة.

وأشارت الشركة، خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن فترة انقطاع المياه لن تتجاوز 6 ساعات.

أماكن قطع المياه غدا الجمعة

وأوضحت الشركة أن الأحياء السكنية التي ستتأثر بقطع الخدمة هي:

- منطقة كفر طهرمس.

- منطقة منشية البكاري.

- منطقي الطوابق بحى فيصل.

- منطقة شارع العشرين بمتفرعاته.

- منطقة المريوطية فيصل بجميع متفرعاتها.

- شارع فيصل الرئيسي وجميع متفرعاته.

ونوهت الشركة، بأن فترة قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة 12 مساء يوم الجمعة، الموافق 1 يوليو حتى الساعة 6 صباح من يوم السبت الموافق 2 من نفس الشهر.

تحسين ضغط المياه

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، إلى قيامها بأعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم على الخط القائم حاليا بقطر 1000 مم، بتقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، وذلك في إطار قيام الشركة بعمليات تحسين ضغط المياه بمنطقة كفر طهرمس.

وناشدت الشركة، في منشور رسمي بموقع «فيسبوك»، المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية بضرروة تدبير احتياجاتهم اللازمة من المياه لتلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات المياه الصالحة للشرب بالمناطق الرئيسية التي تعاني من عمليات قطع المياه المؤقت.

وأتاحت الشركة إمكانية طلب سيارات المياه من خلال الاتصال على رقم «125»، والخط الساخن الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة الجيزة.