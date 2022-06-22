قطع المياه عن مناطق في 3 محافظات لتوقف المحطات والعكارة.. تعرف عليها

كشفت شركات مياه الشرب بالأقصر والفيوم ومطروح، عن قطع المياه وضعف الضخ في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه نظرا لارتفاع نسبة العكارة أمام محطة الريان بمركز يوسف الصديق، نتيجة أعمال التطهير الخاصة بالري، توقفت المحطة عن العمل وترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق «الريان - أحمد سرحان - ذو الفقار - رواق - قليون - عقاب يوسف - الحمزاوي».

إعادة تشغيل المحطة

وأشارت شركة مياه الشرب بالفيوم إلى إعادة تشغيل المحطة بعد زوال العكارة، وحال وجود شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 ومن أي محمول على «842077137- 04842077138»، أو إرسال رسالة على رقم «واتس اب 0127535853»، أو التواصل مع المركز الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

أعمال الصيانة بمحطة مياه الشيخ مسكين

كما أعلنت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في إسنا، التابعة لشركة مياه الشرب بالأقصر عن تخفيض ضغوط المياه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه «الشيخ مسكين»، اليوم الأربعاء من الساعة الحادية عشر مساءا حتى السادسة صباح يوم الخميس، بعموم مركز اسنا، وطالبت جميع المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الصيانة.

مواعيد ضخ المياه بمناطق محافظة مطروح

وكشفت شركة مياه مطروح عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد ضخ المياه بعدد من المناطق منها «عمارات ك 4»، من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 عصرا، وعمارات «حسن علام»، من الساعة الواحدة صباحا وحتى السادسة مساءً، ومنطقة شرق وغرب المدينة من الساعة 11 صباحا إلى الرابعة مساءً ومنطقة السواني من الساعة 11 إلى الرابعة مساءً.