شركة المياه تعلن قطع الخدمة عن بعض المناطق.. اعرفها

كشفت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي قنا والجيزة عن انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق التابعه لها لاستكمال أعمال الصيانة والإصلاح لخط طرد محطة الصرف الصحي ولتنفيذ أعمال الربط للخط الجديد.

المناطق المتأثرة لضعف المياه

وأعلنت الشركة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه عن مدينة قنا لمدة 9 ساعات، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم، الأربعاء، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم غدًا الخميس الموافق 30 من شهر يونيو الجاري 2022.

استكمال أعمال الصيانة والإصلاح

وأشارت إلى أن سبب الانقطاع نظرًا لاستكمال أعمال الصيانة والإصلاح لخط طرد محطة الصرف الصحي الرئيسية لمدينة قنا (الحصواية).

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق

وأعلنت انقطاع المياه عن المناطق التالية: «منطقة كفر طهرمس - منشية البكاري - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - ضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل» اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 1 من شهر يوليو المقبل 2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2 من نفس الشهر.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت سبب الانقطاع إلى قيام بأعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القائم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل؛ لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس.