خريطة قطع وإعادة ضخ المياه بالمحافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية؛ للقيام بتغيير أحد المحابس، مشيرة أيضًا إلى إعادة ضخ المياه في عدة مناطق بالجيزة.

مواعيد وأماكن قطع المياه

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع المياه بنطاق حي ثان المحلة الكبري وضعفها بنطاق حي أول المحلة الكبري، اليوم السبت، بدءًا من الساعة التاسعة مساء ولمدة 6 ساعات حتى الساعة الثالثة فجرا؛ للقيام بأعمال تركيب محبس قطر 16 بوصة على خط 36 بوصة بمدينة المحله الكبرى.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وشددت الشركة عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال الرغبة في طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

إعادة ضخ المياه في عدة مناطق بالجيزة

فيما أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة،إلى أنه تم إعادة ضخ المياه بشكل كامل منذ قليل إلى مناطق «صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس - الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - أبو رواش- بني مجدول» بعد الانتهاء من القيام بعمل تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي استلزم قطع المياه عن تلك المناطق حتى انتهاء الأعمال.