قرارات البنك المركزي الجديدة.. تعرف على قيمة رسوم السحب من الـ ATM

على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع اقتراب نهاية شهر يونيو، يتساءل الكثير من عملاء البنوك المختلفة عن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، إذ كان من المقرر أن تنتهي المهلة المحددة للإعفاء من رسوم السحب عند صرف الأموال من ماكينة غير تابعة لبنك العميل، ما جعل البنك المركزي يصدر العديد من القرارات المختلفة، بينها فرض رسوم وإعفاء من رسوم أخرى.

10 قرارات جديدة من البنك المركزي.. إعفاء من رسوم وفرض رسوم اخرى

وحرصا من بوابة «الوطن»، على خدمة المتابعين والقراء باستمرار، نوضح من خلال هذا التقرير، كل ما تود معرفته عن قرارات البنك المركزي الجديدة وفق ما أعلنه البنك في بيان، مساء أمس الأربعاء، عبر الموقع الرسمي الخاص به، من خلال إصدار كتاب دوري.

وأصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات خاصة بالتعاملات المالية للعملاء يتم العمل بها بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر ديسمبر، وتمثلت تلك القرارات في الآتي:

1- فرض 5 جنيهات بحد أقصى لعمولة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التي تم إصدارها من بنوك أخرى.

2- زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي على المعاملة الواحدة ليصبح 4 آلاف جنيها من البنوك الأخرى.

3- تتيح البنوك للعملاء فرصة تفعيل رمز Qr code وقبول بطاقات ميزة من خلال تطبيقات المواقع الإلكترونية.

4- يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.

5- إعفاء العملاء من رسوم ومصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول لأي محفظة هاتف محمول أخرى.

6- يصل الحد الأقصى للتسعير إلى جنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة للمرة ليس الأولى في الشهر.

7- إعفاء الأشخاص الطبيعيين من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه عبر القنوات الإلكترونية.

8- إلغاء الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة.

9- إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون البطاقات لاتلامسية.

10- إلغاء الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية وبدون إدخال الرقم السري.