وزارة التضامن: التعاقد مع 20 جمعية أهلية لتوفير 40 ألف فرصة عمل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، التعاقد مع 20 جمعية أهلية، والشراكة مع مكاتب المحافظين ووزارة الزراعة، وغيرها من الشركاء، لتوفير40 ألف و200 فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية، لافتة إلى إعطاء أولوية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والمرفوضين من الدعم النقدي، وذلك بتمويل يصل إلى 480 ألف جنيه مصري.

تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج فرصة

وأوضحت التضامن في بيان لهت، تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدي برنامج «فرصة» لتنمية روح الإنتاج وتحفيزهم على العمل والشمول المالي.

توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة

وأشارت إلى أن برنامج «فرصة»، يعمل على مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات، مشيرة إلى توفير قروض ميسرة بفائدة تتراوح بين 5% إلى 9% وذلك لإنشاء مشروعات متناهية الصغر للنساء.

وأكدت الوزارة تخصيص 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360ألف مستفيد مقارنة ب 700 مليون جنيه مصري موجهة إلى 80 ألف و900.

%70 من المشروعات تتركز في المناطق الريفية

وأوضحت أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.

%60 من المشروعات الممولة يستفيد منها سكان المناطق الريفية

وأشارت إلى توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية، مؤكدة أن 68% من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية، وبشكل خاص المرأة الريفية، مؤكدة أن نسبة النساء في المشروعات الموجهة للأسر تصل إلى 74% من إجمالي المستفيدين.