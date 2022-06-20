5 فئات مستفيدة من برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج بسوق العمل، كما يعمل البرنامج على تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال توفير التدريبات اللازمة والتحفيز والحصول على وظيفة ملائمة.

الفئات المستفيدة من برنامج «فرصة»

وأوضح برنامج «فرصة» على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ هناك العديد من الفئات المستهدفة من البرنامج تتمثل فيما يلي:

- السيدات والشباب.

- المرفوضين من تكافل وكرامة.

- مستفيدو تكافل وكرامة .

- أصحاب الإرادة من ذوي الهمم.

- الباحثين عن فرص عمل.

أهداف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

يعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتمثل فيما يلي:

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

- الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي.