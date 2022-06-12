«التضامن»: برنامج فرصة ينظم أول ملتقيات التوظيف بمحافظة أسيوط

أكد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أن القائمين على البرنامج، بدأوا بتنظيم ملتقى توظيف يستهدف الشباب من الجنسين الراغبين في العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وجهود مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب بكبرى الشركات

أكد البرنامج على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه سيجر توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب بكبرى الشركات، ومزايا مختلفة ومرتبات مجزية لأهالي محافظة أسيوط، خاصةً من مستفيدي تكافل وكرامة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022.

توفير مرتب ثابت وتأمين اجتماعى و صحى

وأشار برنامج فرصة، إلى أنه سيتم توفير مرتب ثابت وتأمين اجتماعى وتأمين صحى مع شركاء التوظيف، كما سيتم توفير الوظائف بمرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه، لافتة إلى أنه سيتم توفير 350 فرصة عمل.

الفئة المستهدفة من البرنامج

أوضح البرنامج، أنه يجر استهداف مستفيدي تكافل وكرامة، والمرفوضين من تكافل وكرامة، وأصحاب الإرادة وذوى الهمم والباحثين عن فرص عمل والسيدات والشباب، إذ يهدف إلى اتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، كما يعمل على تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم

يقوم برنامج فرصة بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، ويعمل البرنامج على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.