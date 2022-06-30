رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل .. الصين تندد بمحاولات حلف الناتو «تشويه سمعتها»

كتب:

محمد حسن عامر
10:41 ص | الخميس 30 يونيو 2022
رئيس الصين تشي جين بينج

رئيس الصين تشي جين بينج

نددت وزارة الخارجية الصينية بما أسمته «محاولات حلف شمال الأطلسي تشويه سمعة بكين»، وذلك في تعليق رسمي على مخرجات قمة مدريد لحلف الناتو، والتي تطرقت إلى الصين والتهديدات التي تشكلها الأخيرة بالنسبة لدول الحلف.

وكان حلف الناتو أصدر وثيقة جديدة بشأن التهديدات التي تواجه دوله خلال العقد المقبل، وبينما وضع الحلف روسيا كأكبر تهديد له، فإن الوثيقة تضمنت الصين لأول مرة كتهديد أمني.

اقرأ المزيد:

قمة تاريخية لـ«الناتو» فى «مدريد» بحضور 40 رئيس دولة وحكومة

بوتين: روسيا سترد حال قرر حلف الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد

ماذا يعني انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؟.. خبير علاقات دولية يوضح

الأمين العام لـ«الناتو» يعلن قرارات جديدة لتعزيز أمن الحلف
بقلم محمد حسن عامر