عاجل .. الصين تندد بمحاولات حلف الناتو «تشويه سمعتها»

نددت وزارة الخارجية الصينية بما أسمته «محاولات حلف شمال الأطلسي تشويه سمعة بكين»، وذلك في تعليق رسمي على مخرجات قمة مدريد لحلف الناتو، والتي تطرقت إلى الصين والتهديدات التي تشكلها الأخيرة بالنسبة لدول الحلف.

وكان حلف الناتو أصدر وثيقة جديدة بشأن التهديدات التي تواجه دوله خلال العقد المقبل، وبينما وضع الحلف روسيا كأكبر تهديد له، فإن الوثيقة تضمنت الصين لأول مرة كتهديد أمني.