بوتين: روسيا سترد حال قرر حلف الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إن روسيا سترد إذا قرر حلف الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي، بعد أن دعا حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم، خلال قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، فنلندا والسويد للانضمام للحلف.

بوتين: أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير

وأوضح بوتين أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير ومن المحتمل تعديل «التكتيكات»، مضيفا أن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وتحقق أهدافها.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست محددة بالوقت، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تحرير دونباس والحصول على ضمانات أمنية.

بوتين: لا نستهدف المدنيين

وعلق «بوتين» على قصف مركز تجاري في أوكرانيا، بقوله: «لا نستهدف المدنيين».