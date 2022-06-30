«كابونجا» يطلق أولى أغنياته ويستعد لسحب سفينة بقناة السويس (فيديو)

أطلق المصارع المصري، أشرف محروس، الشهير باسم «أشرف كابونجا»، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أولى أغنياته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الوقت الذي يواصل فيه استعداداته لسحب سفينة ضخمة بأسنانه، في إحدى الورش التابعة لهيئة قناة السويس، لتسجيل رقم قياسي جديد.

وقال «كابونجا»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الأغنية، التي أطلقها على صفحته الرسمية مساء أمس الأربعاء، جاءت باسم «كابونجا مصر»، وكانت إهداءً من أصدقائه، بعد دخوله موسوعة جينيس، وبعد نجاح محاولته الأخيرة في سحب قطار مكون من 6 عربات لمترو الأنفاق.

«كابونجا»: الأغنية تجربة شخصية

ووصف «كابونجا» أولى أغنياته بأنها عبارة عن أداء غنائي على أنغام موسيقية، وليست أغنية بمفهومها الفني، معتبراً أنها محاولة جديدة مع أصدقائه فقط، وأضاف أن الأغنية من إنتاج شركة «في آي بي برودكاست»، لكريم مدني، من كلمات وتوزيع مؤمن موكا، وتصوير وليد جمال.

«كابونجا»: ننتظر رد جينيس على سحب المترو

ولفت أشرف كابونجا إلى أنه أخطر موسوعة جينيس بعملية سحب مترو الأنفاق، وطلبه بعض الشروط المحددة، التي تم تحقيقها في عملية السحب الثانية، وتابع في تصريحاته لـ«الوطن» قائلاً: «ننتظر الرد لتسجيل الرقم القياسي الجديد في الموسوعة»، مشيراً إلى أنه تمكن من سحب 6 عربات مترو، بوزن 220 طناً، لمسافة تصل إلى 5 أمتار تقريباً، ليحطم الرقم القياسي السابق، المسجل باسم مواطن أسترالي، بوزن 203 أطنان.

تدريبات على سحب سفينة بأسنانه في الإسماعيلية

وكشف «كابونجا» عن أنه يعمل حالياً على التدريب على سحب سفينة ضخمة بأسنانه، في إحدى الورش التابعة لهيئة قناة السويس، لتسجيل رقم قياسي جديد، بعد نجاحه في سحب مترو الأنفاق، مشيراً إلى أن السفينة يبلغ وزنها 700 طن، وسيقوم بشدها بأسنانه من المياه في ورشة هيئة القناة بمحافظة الإسماعيلية.