«كابونجا»: انتظر موافقة جينيس للتسجيل للمرة الثانية بسحب مترو الانفاق 

أكد المصارع المصري أشرف كابونجا، المصنف كأقوى رجل في العالم في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، أنه في انتظار موافقة الموسوعة لاعتماد عملية سحب قطار مترو الأنفاق، التي جرت أمس، لتسجيله للمرة الثانية في الموسوعة العالمية.

وقال «كابونجا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تمكن من سحب 6 عربات مترو بالخط الثاني لمترو الأنفاق، بوزن 220 طناً، طبقا للمواصفات التي طلبتها الموسوعة، لكسر الرقم المسجل حالياً باسم مواطن أسترالي.

وأشار كابونجا، في تصريحاته لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إلى أن الرقم المسجل في الموسوعة حالياً باسم مواطن أسترالي، نجح في سحب 203.9 طناً في «ماونت باركر»، جنوب أستراليا، في 30 يناير من العام الماضي.

كابونجا: استطعت كسر الرقم وسحب المترو 4 أمتار

وقال كابونجا إنه نجح في سحب مترو الأنفاق في إحدى الورش، بعد موافقة وزير النقل، المهندس كامل الوزير، وسحب 6 عربات مترو، بوزن 220 طناً، لمسافة 4 أمتار، في وجود مسؤولين من موسوعة «جينيس» ووسائل الإعلام المختلفة.

كابونجا: تسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر

وأضاف أقوى رجل في العالم أن عملية سحب المترو، جاءت ضمن عدة محاولات يسعى من خلالها للدخول في موسوعة «جينيس» وكسر الرقم المسجل حالياً، وتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر، وتابع بقوله: «نفسي أسجل أكبر عدد من الأرقام القياسية باسم مصر في الوقت الحالي، خاصةً وأنه مع زيادة سني، لن أستطيع القيام بهذه المحاولات مرة أخرى».

كابونجا يستعد لسحب قاطرة بأسنانه

ويستعد البطل المصري أشرف كابونجا لسحب قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس بأسنانه وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال كابونجا إن السفينة يتجاوز وزنها 700 طن، وتم إجراء عدة محاولات ناجحة في إحدى ترسانات هيئة قناة السويس، وسيتم الإعلان عن عملية السحب قريباً، بحضور وسائل الإعلام وممثلين لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.