أشرف كابونجا يتجه للفن.. سجل أغنية باسمه ويطلقها قريبًا «فيديو»

أعلن المصارع أشرف كابونجا المنضم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نيته في تسجيل أغنية جديدة باسمه بمناسبة دخوله موسوعة جينيس.

وأضاف كابونجا أنه شرع بالفعل في تسجيل الأغنية في أحد الأستوديوهات في القاهرة بمساعدة المخرج وليد كمال ومن كلمات وتوزيع موكا.

كابونجا: مخاطبة جينيس للتسجيل مرة ثانية

وقال أشرف كابونجا إنه خاطب موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميًا مرة أخرى لتسجيل عملية سحب مترو الأنفاق التي تمت الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه تم إرسال كافة الفيديوهات التي طلبتها الموسوعة أملًا في تشكيل عملية السحب التي تمت على مسافة 5 أمتار بالأوزان التي تم طلبها لتسجيلها باسم مصر.

وأشار إلى أن عملية السحب التي تمت تضمنت الأرقام التي طلبتها موسوعة جينيس لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطن أسترالي في الموسوعة.

ونجح كابونجا في سحب 6 عربات لمترو الأنفاق بوزن 220 طن داخل إحدى الورش في منطقة شبرا الخيمة وسط حضور ممثلين لوزارة النقل وإدارة المترو وموسوعة جينيس.

كابونجا يستعد لسحب سفينة في قناة السويس

وقال أشرف كابونجا إنه يستعد لسحب سفينة في إحدى ورش هيئة قناة السويس بأسنانه بوزن يصل إلى 700 طن.