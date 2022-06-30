جاليري «بيكاسو أيست» يفتتح معرض «مختارات صيفية» لـ 25 فنان تشكيلي

يستعد جاليري «بيكاسو أيست»، بالتجمع الخامس، لافتتاح معرضاً جديداً بعنوان «مختارات صيفية»، بمشاركة 25 فنان تشكيلي، وذلك يوم الأحد 3 يوليو، ويستمر المعرض حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

ومن أبرز الفنانين المشاركين بالمعرض الفنان إبراهيم غزالة، الذي أظهر اهتمامه بتقنية التنقيط من خلال سلسلة رسوماته للمناظر الطبيعية، حيث أن استخدام هذه التقنية المحددة له تأثير كبير على ممارسته فيما يتعلق بكيفية تأثيرها على اللون بصريًا، وهو العنصر الأكثر أهمية في أي لوحة.

معرض «مختارات صيفية»

كما يشارك الفنان التشكيلى هشام عبد المعطي، ويستكشف مبادئ كل من الانطباعية والتعبير في الفن بحيث يمكنه التركيز على التوتر بين الأشكال المعولمة والهوية الوطنية، وتبنى هذا الأسلوب الذي يتدفق بشكل طبيعي من ضربات الفرشاة الرائعة والذوق الرفيع، تؤكد موضوعاته أن أهم عناصر الطبيعة هي بالفعل أهم الموضوعات في الحياة.

وتشارك في المعرض أيضا الفنانة نيفين الرفاعي، وتجلب الرسامة المقيمة في الإسكندرية دعامة معمارية للعديد من أعمالها في بعض الأحيان، تكون هذه العمارة حرفية، حيث تستدعي إشارات إلى الخطوط الدقيقة وخطوط الهيكل، مثل البرج أو الجسر، كما أنها تجمع بين الألوان والأنماط بدقة بحيث تبدو وكأنها عمل هندسي دقيق.

أسئلة قيمة حول مُثُل وحقائق الأنوثة

أما الفنانة إيمان أسامة، تشارك أيضا فى المعرض، بالعمل التصويرى الأنثوي بشكل خاص كما لو كان يكشف لمشاهديها أن مواضيعها الرشيقة مثالية جدًا لهذا العالم، وتطرح أسئلة قيمة حول مُثُل وحقائق الأنوثة.

كما يشارك أيضا الفنان هادي برعي، من خلال تقنيات التجربة المميزة والخيال المثير، ليخلق دائمًا عالمًا غنيًا من الخيال يصور الوهم من وجهات النظر الأخرى، ببساطة عن طريق عبور الحدود سواء كانت جسدية أو نفسية، ويأخذ العقول في رحلة شعرية ودرامية لاكتشاف المجهول المغري والمخيف وفتح آفاق جديدة.